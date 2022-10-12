«Барселона» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на матч 4-го тура Лиги чемпионов 12 октября

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Интер».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.10.
«Барселона» идёт в чемпионате Испании на первом месте и в восьми играх пропустила всего один гол. Но в Лиге чемпионов идёт только на третьем месте. Именно между «Барселоной» и «Интером» идёт борьба за вторую путевку Лиги чемпионов, так как «Бавария» наверняка займёт первое место.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
«Барселона» прижата к стенке, нужно обыгрывать «Интер», чтобы иметь шансы на плей-офф. Клуб не может второй год подряд не выйти в плей-офф. Напомню, в прошлом сезоне в группе с «Баварией» и «Бенфикой» «Барса» заняла лишь третье место.
Сейчас команда очень прибавила. У неё огромный выбор сильных футболистов. Есть лишь проблема с правым защитником. Думаю, что последние результаты – это лишь временный спад.
Каталонцам пора расчехлиться, снова много забивать. Должен себя проявлять Левандовски.
У «Интера» не всё в порядке, команда лишь на седьмом месте в чемпионате Италии. По-прежнему травмированы два лидера — Брозович и Лукаку, их очень не хватает. Дома «Барселона» играет очень уверенно, она должна разорвать «Интер», — сказал Мор.
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Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.
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