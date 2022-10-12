«Колорадо» — «Чикаго»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс».



Ставка: победа «Колорадо» и ТБ 6.5 за 2.50.



«Не знаю, как там у них, в Америке, а у нас, в России, принято, чтобы чемпион выходил на следующий сезон распальцованным до полного безобразия. В святой уверенности, что все встречные должны падать ниц при одном их, чемпионском, появлении. И требуется немало времени и матчей с вожением мордой по льду, иногда до половины сезона, чтобы вернуть чемпионов на грешную землю и заново ввести их в меридиан (полюбуйтесь на нынешний ЦСКА).



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Подозреваю, что в Америке тоже имеет место быть нечто подобное, быть может, не в таких масштабах, но законы человеческой психологии едины для всех. Поэтому запасаюсь попкорном и готовлюсь смотреть, как Джаред Беднар будет пинать Ничушкина. Это может начаться уже сразу, хоть статистика личных встреч к этому не располагает. За последнее десятилетие «Колорадо» наиграло приличное общее преимущество над «Чикаго», где-то полуторное. Особо заметно оно проявляется в статистике домашних матчей чемпионов. В десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Денвере, хозяева победили семь раз, гости, соответственно, три. Два матча при этом ушли за пределы основного времени. Разница шайб в этих самых десяти междусобойчиках — 42:29 в пользу «Колорадо».



То есть математика прямым текстом называет хозяев победителями предстоящего матча с 70-процентной уверенностью. Причём в основное время, давая на ничью не более 20 процентов. Даже счёт прогнозирует – 4:3 и тотал от 6.5 и выше. Берите эту матрицу, накладывайте на неё все известные вам привходящие. Не забудьте положить обязательное чемпионское почивание на лаврах (ну и что, что Америка и профессионалы, всё равно люди-человеки). Удобрите это сверху вашими вкусовыми ощущениями. И правильный прогноз готов», — сказал Лебедев.



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