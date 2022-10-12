Прогноз на матч «Атлетико» — «Брюгге» в Лиге чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Брюгге».
Ставка: победа «Атлетико» и обе забьют за 3.25.
«Атлетико» не отличается стабильностью результатов на стартовом отрезке. Демонстрирует сравнительно лучшие результаты в национальном первенстве. После восьми туров Примеры команда расположилась на четвёртой строчке турнирной таблицы. Победила в пяти встречах, раз сыграла вничью и потерпела два поражения — от «Вильярреала» (0:2) и «Реала» (1:2).
Экспресс с коэффициентом 14.50.
В Лиге чемпионов дела у команды идут не лучшим образом. По итогам трёх туров групповой стадии она расположилась на дне квартета B. «Матрасники» играют по схеме 3-5-2. Контролируют мяч 53,5% встречи: проводят 44% игрового времени в центре поля и ещё 30% — у штрафной соперников.
При сравнительно неплохой активности игры впереди игроки не отличаются высокой реализацией голевых моментов. Выполняют по 14 ударов (из них — лишь 3,7 в створ ворот) и забили только два мяча.
Собственно, в матче прошлого тура с «Брюгге» подопечные Диего Симеоне более активно играли впереди — выполнили 20 ударов по воротам против семи у соперника, но не сумели конвертировать своё атакующее превосходство в голы (0:2). При этом показатель ожидаемых голов (xG) был 2,17 снаряда.
Недооценивать гостей не стоит. И это Карл Хуфкенс доказал ещё в первом матче. «Брюгге» лишь в двух встречах из 15 официальных на всех фронтах не сумел отметиться результативным действием в воротах соперника. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Атлетико» с форой (-1) за 1.70. Можно заключить пари — «обе забьют и победит «Атлетико» за 3.25.
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