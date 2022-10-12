Прогноз на матч «Виктория» — «Бавария» с коэффициентом 9.90

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Виктория» — «Бавария», который пройдёт 12 октября в Чехии.

Ставки: победа «Баварии» всухую за 2.03, точный счёт 1:0 в пользу «Баварии» за 9.90.

Единственный момент радости в групповом этапе Лиги чемпионов для чешского чемпиона – это момент жеребьёвки, когда «Виктория» попала в «группу смерти». Шансов даже на Лигу Европы нет, зато очень интересно.

Экспресс с коэффициентом 14.50.

Правда, неинтересно было соперникам – «Барселона» сделала дежурные 5:1 на «Камп Ноу», «Бавария» лениво пробила 13 раз в створ и тоже забила пять мячей. «Интер» проверил на прочность газон «Дусан Арены», и «Виктория» не обозначила даже намёка на борьбу, однако уступила всего лишь со счётом 0:2.



К слову, автор единственного гола чехов на групповом этапе Ян Сикора травмирован. Потеря есть и в составе «Баварии» – не сыграет новый неожиданный лидер команды. 19-летний Джамал Мусиала заболел коронавирусом, и для нынешней «Баварии» это потеря, но стоит учесть, что юный талант в Лиге чемпионов провёл на поле всего 131 минуту. И «Интеру», и «Виктории» команда забивала в том числе и без него на поле.



Это уже третье пересечение в еврокубках «Виктории» и «Баварии». Интересно, что и в 1971 году, и в 2013-м «Бавария» побеждала на своём поле с разницей в пять мячей, а вот в гостях победа была куда скромнее – 1:0. Спираль истории пошла на третий круг. И после разгрома в Мюнхене счёт 1:0 в гостях вполне закономерен. Поставить на такой точный счёт можно с коэффициентом 9.90.



К тому же «Бавария» не будет эмоционально и физически свежей после энергозатратного и драматичного Дер-Класикер, так что минимальной победы им будет вполне достаточно для удовлетворения своих турнирных амбиций. На тотал меньше 1.5 гола принимают ставки за 6.60. Накануне на примере «Ман Сити» и «Реала» мы видели, что рисковать игроками ради крупного счёта с уступающими в классе оппонентами гранды не собираются.

5 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.

Прогноз на матч «Байер» — «Порту» с коэффициентом 3.55.

Промес пообещал «порвать» ЦСКА в дерби.



Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.



Анри раскритиковал Мбаппе за отношение к «ПСЖ».



Кварацхелию не остановить. Грузин снова обыграет «Аякс»!