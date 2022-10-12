«Будё-Глимт» — «Арсенал»: дата матча Лиги Европы, где смотреть, прогнозы и ставки

13 октября в Норвегии состоится матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Арсенал». Начало запланировано на 19:45 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
10 лучших прогнозов на Лигу Европы.
Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.48. Успех норвежцев оценивается в 6.80. На ничью дают коэффициент 4.90.
Букмекеры считают, что матч «Будё-Глимт» — «Арсенал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.47.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.
Неделю назад команды уже встречались в Лондоне, этот матч завершился со счётом 3:0 в пользу английской команды.
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