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«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: где и когда смотреть матч Лиги Европы, на кого ставить

«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: где и когда смотреть матч Лиги Европы, на кого ставить
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13 октября в Венгрии состоится матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Црвена Звезда». Начало запланировано на 22:00 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

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Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Ференцвароша» Станислава Черчесова предлагается с коэффициентом 2.45. Успех сербов оценивается в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.50.

Букмекеры считают, что матч «Ференцварош» — «Црвена Звезда» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Неделю назад команды уже встречались в Белграде, этот матч завершился со счётом 4:1 в пользу сербской команды.

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