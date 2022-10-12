Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть, кто победит, ставки

«Локомотив» — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть, кто победит, ставки
Комментарии

13 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Локомотив» и СКА. Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.30. Шансы хозяев оценены в 2.90. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.60.

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.10, а на ТМ 4.5 дают 1.73.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.20. Победа СКА с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.73, а на успех «Локомотива» можно поставить за 2.10.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 4.10.

Овечкин: до сих пор не верю, что это мой 18-й сезон в НХЛ.

Прогноз с коэффициентом 7.70 на матч «Колорадо» — «Чикаго».

Губерниев высмеял Гашека за критику НХЛ из-за россиян.

Панарин останется альтернативным капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс».


«Колорадо» — «Чикаго». Ничушкин отпразднует старт нового сезона «Колорадо» — «Чикаго». Ничушкин отпразднует старт нового сезона
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022