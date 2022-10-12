«Локомотив» — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть, кто победит, ставки

13 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Локомотив» и СКА. Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.



10 лучших экспрессов на сегодня.



Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.30. Шансы хозяев оценены в 2.90. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.60.



Эксперты считают, что матч не будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.10, а на ТМ 4.5 дают 1.73.



Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.20. Победа СКА с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.73, а на успех «Локомотива» можно поставить за 2.10.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 4.10.

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Прогноз с коэффициентом 7.70 на матч «Колорадо» — «Чикаго».



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