Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Шериф».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.15.



Баски вышли на серию из пяти побед подряд и явно не намерены её прерывать. «МЮ» дышит в спину и готов наказать «Реал» за любую осечку. Лишние два матча зимой не нужны ни тем ни другим, так что есть смысл бороться за первую строчку. Единственное, что может помешать «Реалу» победить «Шериф», — это обилие потерь и недооценка соперника, но вряд ли до этого дойдёт.



10 лучших прогнозов на Лигу Европы.



Если дома молдаване смогли дать конкурентный матч фавориту, то в гостях у них гораздо меньше шансов. «Реал» постепенно научился задавливать соперников классом, не затрачивая при этом лишних усилий. «Чури-урдин» с начала сезона не безгрешен, но очень хорош, ему не составит труда обыграть аутсайдера в домашнем матче.



Правда, поставить на победу хозяев не получится, слишком низкий коэффициент. Лучше выбрать ставку на голы, вернее, на их отсутствие.



Топ-10 экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «МЮ» — «Омония» с коэффициентом 2.50.



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Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Монако» с коэффициентом 2.78.

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Прогноз на матч «Ференцварош» — «Црвена Звезда» с коэффициентом 4.60.