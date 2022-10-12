Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Получи аркану или фрибет 2000 рублей от «Фонбет»!

Получи аркану или фрибет 2000 рублей от «Фонбет»!
Комментарии

С 15 по 30 октября в Сингапуре пройдет главное событие года в киберспорте – The International 2022. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает линию на все матчи турнира, а также уникальную возможность получить фрибет 2000 рублей или аркану для своего персонажа в Dota 2.

Акция доступна как новым, так и действующим клиентам! Нажимайте на кнопку «Получить приз» на специальном лендинге и забирайте свою награду. Следите за The International 2022 и выигрывайте!

Реклама
Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
18+

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022