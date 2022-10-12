Получи аркану или фрибет 2000 рублей от «Фонбет»!
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С 15 по 30 октября в Сингапуре пройдет главное событие года в киберспорте – The International 2022. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает линию на все матчи турнира, а также уникальную возможность получить фрибет 2000 рублей или аркану для своего персонажа в Dota 2.
Акция доступна как новым, так и действующим клиентам! Нажимайте на кнопку «Получить приз» на специальном лендинге и забирайте свою награду. Следите за The International 2022 и выигрывайте!
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Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
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Комментарии
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