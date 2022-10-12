Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Ванкувер» в НХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Ванкувер» от авторов Betassist. Игра состоится 13 октября.

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.02.

Соседи по дивизиону часто играют друг с другом. С января 2021 по апрель 2022 года было сыграно 14 очных матчей. На счету «Эдмонтона» семь побед в основное время, одна – в овертайме и две – в серии буллитов. У «Ванкувера» четыре победы в основное время.

Экспресс с коэффициентом 12.0.

Обе канадские команды начинают сезон в нормальном игровом ритме. «Эдмонтон» успел провести восемь предсезонных матчей, в которых одержал пять побед. У «Ванкувера» дела чуть хуже – семь матчей и лишь две последние встречи принесли победы.

Заметно, что, как и в прошлом сезоне, «Эдмонтон» выглядит на фоне оппонента куда солиднее. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.90. Коэффициент добротный, а «нефтяники» в минувшем сезоне были хороши на своём льду.



Примечательно, что обе команды начинают сезон игрой с соперником, с которым уже успели познакомиться. «Эдмонтон» и «Ванкувер» регулярно играют друг против друга в предсезонках. 4 и 6 октября команды провели две яркие встречи, в которых обменялись домашними победами – «Эдмонтон» победил 7:2, а «Ванкувер» – 5:4.

Зрители вправе ожидать от команд из двух соседних канадских штатов ещё одной яркой игры. Поэтому обратим внимание на ставку тотал больше 6.5 шайбы. Коэффициент превышает двойку.

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