Прогноз «Чемпионата» на матч «Спартак» — «Динамо» Минск

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск.
Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.55.
При взгляде на статистику игроков московской команды бросается в глаза, что никто в составе «Спартака» не забросил более трёх шайб за сезон. Зато не менее двух точных бросков насчитывается сразу у 11 хоккеистов. Красно-белые сильны именно за счёт командных действий, и опасности стоит ждать от абсолютно любой тройки нападения.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
Возможно, отсутствие ярко выраженных лидеров мешает «Спартаку» добиваться успехов. Москвичи выиграли лишь две из восьми последних игр, а в последнем матче с «Витязем» даже не смогли открыть счёт.
С другой стороны, у «Динамо» на лидирующих ролях десант из НХЛ, а у команды схожие проблемы – одна победа в последних восьми матчах. Но при этом есть проблеск – в гостях у почти безупречного СКА минчане смогли довести дело до овертайма. Этого запаса энергии хватит, чтобы прервать чёрную серию в гостях у столь же проблемной команды. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.69.
Матчи «Динамо» в гостях у «Спартака» в последние годы отличаются завидной результативностью. Вот уже шесть подряд очных встреч на льду москвичей забрасывается не менее шести шайб в основное время. Ставку тотал больше 5.5 выберем и сейчас.
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