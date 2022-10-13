«Витязь» — ЦСКА: прогноз с коэффициентом 3.90 на матч КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Витязь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 4.5 гола за 3.90.

Эти команды располагаются довольно далеко друг от друга в таблице Западной конференции, однако решают одни задачи – «Витязь» сейчас набрал ход и ворвался в тройку сильнейших, а ЦСКА постепенно вспоминает, что он чемпион и необходимо соответствовать уровню.

Экспресс с коэффициентом 7.00.

«Витязь» очень мощно провёл последние две недели, допустив всего одно поражение за семь матчей, но и оно не может считаться провалом, ведь в соперниках был непобедимый СКА.



На этом отрезке «богатыри» трижды обыграли московский «Спартак» и обошли его в таблице, команда Вячеслава Буцаева умело сушила игру и всего дважды пропускала в свои ворота больше двух голов. При этом сил для побед было затрачено довольно много, ведь два последних матча хозяев завершались в овертайме.

У ЦСКА проблема, скорее, с графиком, ведь во время последней серии в три победы москвичам пришлось немало путешествовать – Новосибирск, Владивосток и Хабаровск посетили чемпионы, а в последнем городе ещё пришлось помучиться с «Амуром», выиграв лишь в серии буллитов.



Едва ли у подопечных Сергея Фёдорова остаётся достаточно сил, чтобы уверенно по счёту разобраться с более крепким соперником. Конечно, не исключено, что команды вновь не смогут уложиться в основное время. Однако у ЦСКА всё же больше возможностей, чтобы дожать соперника – для рисковых предлагаем рассмотреть «победу гостей и тотал меньше 4.5 шайбы» с коэффициентом 3.90.

10 лучших прогнозов на сегодня.



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