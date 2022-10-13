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«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Амур».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.27.

«Иногда уже начинаешь пугаться собственных провидческих возможностей. Хотя в случае с «Авангардом» не нужен Нострадамус. Достаточно было посмотреть на селекцию, потом глянуть на календарь начала сезона, чтобы понять: Дмитрий Рябыкин брошен под танк и до Нового года на посту главного не доживет. И если уж Рябыкина увольнять, то клубных селекционеров надо расстреливать, а строителей, не успевших сдать омский дворец к старту сезона и вовсе… я уж не знаю… взрывать снарядами или сжигать «Солнцепеком».

Экспресс с коэффициентом 7.00.

Михаил Кравец на посту главного «Авангарда» — фигура насквозь временная. У «Авангарда» другой тренерский масштаб. Скорее, это подтверждение того, что Рябыкин был снят резко, без проработки варианта «А что потом?». Для того, чтобы Кравец на своей новой должности перешел из разряда «И.О.» в разряд штатного главного тренера, необходимо, чтобы «Авангард» начал рвать всех. Заживо сжирать СКА и ЦСКА, закусывая «Ак Барсами» и «Магнитками». Но ресурса на это у «ястребов» нет, поэтому ждем, какую монументальную фигуру селекция «Авангарда» отыщет на свой тренерский мостик. Из свободных сейчас есть Квартальнов, но о нем в клубе говорить не хотят. Поживем – увидим.

Впрочем, фигуры Кравца «Авангарду» должно за глаза хватить на то, чтобы дома обыграть «Амур». Во-первых, потому, что «Амур» и так играет не очень. Во-вторых, потому, что он еще хуже играет на выезде. Наконец, в-третьих, потому, что он – «свой клиент» «Авангарда». И даже когда омичи бомжевали в Подмосковье, они в десяти последних «междусобойчиках» выиграли семь. Ну, о чем тут можно говорить?

Домашняя победа «Авангарда». Не берусь судить, насколько уверенная, и сколько на это понадобится времени. Но два своих очка «ястребы» обязаны брать», — сказал Лебедев.

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