«Локомотив» — СКА: ставка Германа Титова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.
Ставка: победа СКА в матче за 1.67.
«Локомотив» немного поднялся в турнирной таблице – но рано говорить о том, что кризис позади. Ярославцы всё ещё много пропускают, нет фирменного для команд Никитина умения уверенно держать победный счёт. В матчах с соперниками уровня «Амура» и «Сибири» эти слабости не видны, но в гости к железнодорожникам приедет лучшая команда лиги.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
Конечно, хозяева благодаря четырём неигровым дням будут посвежее. Но ненамного – ведь предыдущий выезд был дальневосточным, биологические часы сбиты. У Питера в последнее время наметились небольшие проблемы в защите, но «Локомотив» надо обыгрывать прежде всего усилиями атаки. А она у СКА в полном порядке.
Результативного хоккея не ждите – максимум пять заброшенных шайб на двоих. И победа команды Ротенберга. Ведь ярославцы ещё ни разу в сезоне не сумели обыграть соперника, который бы не уступал им в мастерстве. Так что ставлю на победу СКА в матче», — сказал Лебедев.
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