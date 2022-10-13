«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Сибирь».
Ставка: ничья за 3.82.
«Челябинцы наконец-то прервали совсем некстати затянувшуюся серию из пяти поражений. Отрадно, что сделали они это в Нижнекамске, остановив «Нефтехимик», разогнавшийся до максимальной скорости. Данная победа показала наличие характера, но не решение имеющихся игровых проблем. Их у «Трактора» по-прежнему предостаточно.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
Как, впрочем, и у «Сибири», в предыдущем туре проигравшей дома «Адмиралу». Всякое в жизни случается, но уступать дома командам из той же «весовой категории» — это прямой путь к вылету из зоны плей-офф. И нынешняя динамика новосибирцев, когда в пяти матчах одерживается лишь одна победа, прямо об этом напоминает.
Теперь соперникам предстоит сойтись в Челябинске. При этом «Трактор» будет на позитиве после наконец-то одержанной победы. «Сибирь» прямо наоборот из-за совершенно непланового поражения. Статистика личных встреч в целом на стороне хозяев, как общая, так и конкретно челябинская. 6-4 – таков счёт 10 последних междусобойчиков, состоявшихся в Челябинске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. Причём практически через раз соперники уходят за пределы игрового времени, а две последние домашние игры «Трактор» выиграл с одинаковым счётом сперва в буллитной серии, а потом в овертайме. Точно с таким же счётом, тоже в пользу уральцев и тоже в серии послематчевых буллитов закончился матч нынешнего сезона в Новосибирске.
В общем, всё говорит нам за предстоящую ничью 2:2. После чего «Трактор» должен набрать второе очко. Вам тоже так кажется?» — сказал Лебедев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 4.10.
Почему «Салават Юлаев» справится с Игорем Ларионовым в Уфе.
Кузнецов провёл 600-й матч в НХЛ.
Ничушкин забил 50-й гол за «Колорадо».
Игроки НХЛ назвали главного фаворита Кубка Стэнли.
- 13 октября 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
- 12 октября 2022
-
23:00
-
22:20
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30