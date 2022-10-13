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«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Сибирь».

Ставка: ничья за 3.82.

«Челябинцы наконец-то прервали совсем некстати затянувшуюся серию из пяти поражений. Отрадно, что сделали они это в Нижнекамске, остановив «Нефтехимик», разогнавшийся до максимальной скорости. Данная победа показала наличие характера, но не решение имеющихся игровых проблем. Их у «Трактора» по-прежнему предостаточно.

Экспресс с коэффициентом 7.00.

Как, впрочем, и у «Сибири», в предыдущем туре проигравшей дома «Адмиралу». Всякое в жизни случается, но уступать дома командам из той же «весовой категории» — это прямой путь к вылету из зоны плей-офф. И нынешняя динамика новосибирцев, когда в пяти матчах одерживается лишь одна победа, прямо об этом напоминает.

Теперь соперникам предстоит сойтись в Челябинске. При этом «Трактор» будет на позитиве после наконец-то одержанной победы. «Сибирь» прямо наоборот из-за совершенно непланового поражения. Статистика личных встреч в целом на стороне хозяев, как общая, так и конкретно челябинская. 6-4 – таков счёт 10 последних междусобойчиков, состоявшихся в Челябинске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. Причём практически через раз соперники уходят за пределы игрового времени, а две последние домашние игры «Трактор» выиграл с одинаковым счётом сперва в буллитной серии, а потом в овертайме. Точно с таким же счётом, тоже в пользу уральцев и тоже в серии послематчевых буллитов закончился матч нынешнего сезона в Новосибирске.

В общем, всё говорит нам за предстоящую ничью 2:2. После чего «Трактор» должен набрать второе очко. Вам тоже так кажется?» — сказал Лебедев.

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