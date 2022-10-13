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«Реал Сосьедад» — «Шериф»: ставка Егора Титова на матч Лиги Европы в Испании

«Реал Сосьедад» — «Шериф»: ставка Егора Титова на матч Лиги Европы в Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Шериф» в 4-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (-1.5) за 2.03.

«Реал Сосьедад» в случае победы обеспечит себе выход в плей-офф, пока он взял максимальные девять очков, даже «МЮ» в гостях переиграл. На прошлой неделе мы видели матч этих соперников. Конечно, «Реал Сосьедад» класснее. Пусть у него не такой мощный состав, как был ранее, но есть стиль, правильные футболисты под него берутся. В последних пяти матчах во всех турнирах баскский клуб только побеждал. И о его хорошей форме говорит в том числе победа в выходные над очень сильным «Вильярреалом».

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Не думаю, что у «Шерифа» что-то получится в гостях, раз дома не сумели навязать борьбу, позволившую бы взять очки. В Испании будет гораздо тяжелее. «Реал Сосьедад» возьмёт мяч под свой контроль, и даже психологически игрокам «Шерифа» будет сложно.

У «Реала Сосьедад» же есть очень приличная скамейка. Даже если будет ротация, то хватит игроков, чтобы уверенно переиграть молдавский клуб. Поставлю на победу хозяев с форой (-1.5)», — сказал Титов.

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