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«Спартак» — «Динамо» Минск: ставка Германа Титова на встречу КХЛ

«Спартак» — «Динамо» Минск: ставка Германа Титова на встречу КХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 5.5 за 3.30.

«Белорусы проиграли семь из восьми последних матчей. Они отчаянно пытаются выправить ситуацию, позавчера дали героический бой СКА в Питере. Но сегодня этот подвиг сыграет с «Динамо» злую шутку. Ведь, несмотря на весь героизм, сотворить сенсацию не удалось. После столь обидных проигрышей неизбежен эмоциональный спад. Это я уже не говорю о том, что минчане оставили все силы в матче со СКА.

Экспресс с коэффициентом 7.00.

На «Спартак» их банально не хватит. Для красно-белых самый неудобный соперник – тот, который точно так же играет от глухой обороны. Именно поэтому команда Бориса Миронова за 10 дней проиграла «Витязю» три матча из трёх. Но ни о каком спаде речь не идёт. А «Динамо», наоборот, является удобной мишенью для спартаковских контратак. В обороне у белорусов анархия, хозяева спокойно забросят пару шайб и удержат счёт. Выберу вновь двойную ставку – победа «Спартака» и тотал меньше 5.5 шайбы», — сказал Титов.

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