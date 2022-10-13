«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — СКА.



Ставка: победа СКА за 2.13.



«Давать прогнозы на матчи с участием СКА и легко, и трудно одновременно. С начала сезона питерцы едут по лиге словно на асфальтоукладчике. Остановить их победную поступь удалось лишь московским динамовцам, один раз, да и то с третьей попытки. Поскольку ничего вечного на этом свете не бывает, то, с одной стороны, можно начинать ставить на прерывание второй питерской серии, которая достигла уже шести матчей. С другой — у команды Ротенберга такой запас прочности, что она выигрывает даже тогда, когда три периода заканчиваются вничью. И столь же легко перетягивает на свою сторону равные матчи и даже те, в которых по статистике уступает.

Экспресс с коэффициентом 7.00.



В общем, команда без слабых мест. «Локомотив» же такой командой только пытается стать. Слабых мест ещё хватает, меньше – в обороне, больше – в атаке. Но при сопоставлении реальных текущих возможностей «Локомотива» и СКА отчётливо понимаешь, что шансов у железнодорожников, даже при адской поддержке «Арены Локомотив», практически нет.



В принципе, об этом же говорит и статистика личных встреч. В целом у питерцев почти двукратное преимущество по количеству побед в «междусобойчиках», но это не главное. Почему-то СКА гораздо лучше играет с «Локомотивом» в Ярославле, нежели дома. И именно там, в Ярославле, армейцы выиграли семь из десяти последних личных встреч в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.



Лично мне этого для прогноза достаточно. Прогнозирую весьма низовой матч с тоталом, вряд ли превышающим 4.5. В результате которого СКА победит в основное время, вполне возможно, и с минимальным перевесом, но, скорее всего, всё-таки в две шайбы», — сказал Лебедев.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 4.10.



Кузнецов провёл 600-й матч в НХЛ.



Кузьменко дебютировал в НХЛ с заброшенной шайбы.



Ничушкин забил 50-й гол за «Колорадо».



Игроки НХЛ назвали главного фаворита Кубка Стэнли.