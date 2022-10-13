«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — СКА.
Ставка: победа СКА за 2.13.
«Давать прогнозы на матчи с участием СКА и легко, и трудно одновременно. С начала сезона питерцы едут по лиге словно на асфальтоукладчике. Остановить их победную поступь удалось лишь московским динамовцам, один раз, да и то с третьей попытки. Поскольку ничего вечного на этом свете не бывает, то, с одной стороны, можно начинать ставить на прерывание второй питерской серии, которая достигла уже шести матчей. С другой — у команды Ротенберга такой запас прочности, что она выигрывает даже тогда, когда три периода заканчиваются вничью. И столь же легко перетягивает на свою сторону равные матчи и даже те, в которых по статистике уступает.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
В общем, команда без слабых мест. «Локомотив» же такой командой только пытается стать. Слабых мест ещё хватает, меньше – в обороне, больше – в атаке. Но при сопоставлении реальных текущих возможностей «Локомотива» и СКА отчётливо понимаешь, что шансов у железнодорожников, даже при адской поддержке «Арены Локомотив», практически нет.
В принципе, об этом же говорит и статистика личных встреч. В целом у питерцев почти двукратное преимущество по количеству побед в «междусобойчиках», но это не главное. Почему-то СКА гораздо лучше играет с «Локомотивом» в Ярославле, нежели дома. И именно там, в Ярославле, армейцы выиграли семь из десяти последних личных встреч в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.
Лично мне этого для прогноза достаточно. Прогнозирую весьма низовой матч с тоталом, вряд ли превышающим 4.5. В результате которого СКА победит в основное время, вполне возможно, и с минимальным перевесом, но, скорее всего, всё-таки в две шайбы», — сказал Лебедев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 4.10.
Кузнецов провёл 600-й матч в НХЛ.
Кузьменко дебютировал в НХЛ с заброшенной шайбы.
Ничушкин забил 50-й гол за «Колорадо».
Игроки НХЛ назвали главного фаворита Кубка Стэнли.
- 13 октября 2022
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30