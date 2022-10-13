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«Будё-Глимт» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы в Норвегии

«Будё-Глимт» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы в Норвегии
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч группового раунда Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Арсенал».

Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет за 2.98.

«Это будет четвёртая игра для «Будё-Глимт», а для «Арсенала» — третья, одну игру пропустил. Лондонцы выиграли два раза и располагаются на первом месте.

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«Будё-Глимт» — это безумная команда, которая в прошлом году навела шороху разгромом «Ромы». Если посмотреть на статистику, то команда много пропускает и много забивает. Четыре очка у команды. Начали с сенсационной ничьей в Нидерландах с ПСВ, потом дома обыграли мёртвый «Цюрих». Потом проиграли на выезде «Арсеналу». Думаю, у «Будё-Глимт» есть все шансы набрать очки в этом матче.

Во-первых, это поле искусственное. Туда далеко добираться и сложно и неудобно играть командам из Англии, которые привыкли к хорошим полям. В прошлом матче «Арсенал» дома играл практически дублирующим составом, и тут наверняка Артета побережёт своих основных игроков, чтобы они не получили травму на искусственном поле.

«Будё-Глимт» своей агрессией заставит «Арсенал» очень серьезно пострадать. Наверняка тут будет много голов, болельщики погонят свою команду вперёд. Думаю, что хозяева забьют минимум два гола. Я жду интересной игры и жду сенсацию. Как минимум в этом матче хозяева не проиграют, а если победят, то я не удивлюсь.

«Арсенал» имеет право на ошибку, а матч в воскресенье с «Лидсом» куда важнее. Ставим в этом матче на 1Х», — сказал Мор.

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