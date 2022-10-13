«Автомобилист» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть, кто фаворит

14 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Автомобилист» и «Ак Барс». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Казанцы считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.23. Шансы хозяев оценены в 2.90. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.80.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.75, а на ТМ 4.5 дают 2.08.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.13. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.75, а на успех «Автомобилиста» можно поставить за 2.10.
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