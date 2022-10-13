Италия — Бразилия: эксперты назвали фаворита в матче чемпионата мира по волейболу

Подходит к завершению чемпионат мира по волейболу – 2022 среди женщин. Один из финалистов уже известен – сборная Сербии оказалась сильнее США и теперь ждёт своего соперника. Он определится в матче Италия – Бразилия, который пройдёт 13 октября и начнётся не ранее 21:00 мск.

Прогнозы на все матчи дня.

Эксперты считают, что Сербия в финале женского ЧМ-2022 по волейболу сыграет с Италией. Поставить на победу итальянок над бразильской сборной можно с коэффициентом 1.34. Возможный успех Бразилии оценён экспертами в 3.30.

Аналитики не сомневаются, что в матче Италия – Бразилия будет сыграно больше трёх партий. Тотал больше 3.5 партии идёт с коэффициентом 1.47, а тотал меньше 3.5 партии оценён в 2.55.

Поставить на то, что Италия выиграет у Бразилии со счётом 3:0 по партиям, можно за 3.10. В случае неожиданной победы бразильянок над итальянками со счётом 3:0 сыграет коэффициент 14.0.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Известный комментатор: не считаю Тутберидзе великим тренером.

Новый владелец «Челси» выделит почти € 500 млн на трансферы.

Гретцки хочет ездить с «Вашингтоном», чтобы увидеть рекорд Овечкина.

Булыкин: ЧМ-2022 надо смотреть — это большой праздник футбола.