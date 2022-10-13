Италия — Бразилия: эксперты назвали фаворита в матче чемпионата мира по волейболу

Подходит к завершению чемпионат мира по волейболу – 2022 среди женщин. Один из финалистов уже известен – сборная Сербии оказалась сильнее США и теперь ждёт своего соперника. Он определится в матче Италия – Бразилия, который пройдёт 13 октября и начнётся не ранее 21:00 мск.
Эксперты считают, что Сербия в финале женского ЧМ-2022 по волейболу сыграет с Италией. Поставить на победу итальянок над бразильской сборной можно с коэффициентом 1.34. Возможный успех Бразилии оценён экспертами в 3.30.
Аналитики не сомневаются, что в матче Италия – Бразилия будет сыграно больше трёх партий. Тотал больше 3.5 партии идёт с коэффициентом 1.47, а тотал меньше 3.5 партии оценён в 2.55.
Поставить на то, что Италия выиграет у Бразилии со счётом 3:0 по партиям, можно за 3.10. В случае неожиданной победы бразильянок над итальянками со счётом 3:0 сыграет коэффициент 14.0.
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- 13 октября 2022
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