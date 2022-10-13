Названы шансы русских вратарей выиграть «Везина Трофи» в сезоне-2022/2023 НХЛ

Самая лучшая награда для любого голкипера из НХЛ – это «Везина Трофи». Приз вручается лучшему вратарю по итогам сезона в Национальной хоккейной лиге. Уже по традиции основными претендентами на это звание являются российские хоккеисты.

Прогнозы на главные события дня.

В прошлом сезоне «Везина Трофи» получил заслуженно Игорь Шестёркин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс». Русский вратарь стал залогом успеха клуба, выиграв в 36 матчах из 53. Эксперты уверены, что россиянин в очередной раз будет ближе к успеху, и предлагают поставить на то, что он возьмёт «Везина Трофи» второй сезон подряд с коэффициентом 4.50.

С таким же коэффициентом – 4.50 – эксперты оценили шансы Андрея Василевского второй раз в карьере выиграть трофей. Впервые игрока «Тампа-Бэй» признали лучшим вратарём сезона в 2019 году.

Сразу после двух главных кандидатов на награду идёт Илья Сорокин, который может впервые в истории получить «Везина Трофи». Коэффициент на это событие – 12.0.

Не верят букмекеры в то, что Сергей Бобровский («Флорида») будет признан лучшим голкипером в НХЛ третий раз за карьеру, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 30.0. Ровно столько же аналитики дают на победу Ильи Самсонова («Торонто») и Александра Георгиева («Колорадо»).

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