Эксперты оценили шансы сборной Украины выйти из группы на Евро-2024

9 октября состоялась жеребьёвка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 по футболу. Местом проведения был выбран немецкий город Франкфурт. К сожалению, сборная России не попадёт на турнир из-за решения УЕФА.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Украина примет участие в Евро-2024 и по итогам жеребьёвки попала в группу С, где сыграет с такими командами, как Италия, Англия, Мальта и Северная Македония.

Прямую путёвку в плей-офф получают только две сборные, занявшие верхние места. Для выхода из группы украинцам нужно оказаться выше, чем Италия или Англия. Выглядит это чем-то невероятным, учитывая уровень сборных.

Букмекеры не уверены, что украинцы выйдут из группы С и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 2.75. Сделать ставку на то, что Украина точно не займёт первое или второе место в группе можно за 1.45.

Аналитики не сомневаются, что Англия и Италия разыграют первое и второе место между собой. На победу в группе С англичан предлагают поставить за 1.95. Если по итогам матчей возглавят таблицу итальянцы, сыграет коэффициент 2.25.

Букмекеры также оценили вероятность того, что Украина выиграет группу – коэффициентом 9.00. Ниже шансы Северной Македонии – 65.0, а также Мальты – 2500.

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