«Миннесота» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Миннесота» и «Рейнджерс».
Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 2.15.
«Скажу сразу, что мне очень понравился «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче, в котором он победил дома «Тампу» со счётом 3:1.
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Команда просто без слабых мест. Голкипер Игорь Шестёркин был великолепен и пропустил лишь одну шайбу.
Защита очень крепкая, включая нового капитана Джейкоба Трубу. Атака разнообразна, и «Рейнджерс» не должна смутить, конечно же, потеря Виталия Кравцова, который не отправился на этот выезд. Его в звене успешно заменил Алекси Лафренье.
«Миннесота», с другой стороны, в этом сезоне ещё не играла. Это команда одного человека – Кирилла Капризова. Ну ладно, двух – с ним в тройке очень хорош Матс Цуккарелло. Но вообще, глубина состава там поменьше, чем у «Рейнджерс».
В воротах – Марк-Андре Флёри. Заслуженный уважаемый ветеран, но не Шестёркин. Защита тоже не впечатляет.
Я бы в этом матче взял кэф 2.15 на то, что «Рейнджерс» победят, пусть даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.
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