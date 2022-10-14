«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.26.
«В предыдущем туре «Ак Барс» опять проиграл. В четвёртый раз подряд и в пятый раз за шесть последних матчей. Причём три поражения из вышеназванных пяти «большие татары» потерпели от «Автомобилиста». Два раза в Казани и «на тоненького», один раз в Екатеринбурге, и там было все серьёзно – 2:5. И всё это за какие-то две недели.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Грубо говоря, пока выходило так, что дома «Ак Барс» ещё мог как-то сопротивляться и оба матча свёл в основное время к ничьей, проиграв уже потом. А вот на выезде… Вопрос о победителе предстоящего матча сводится к тому, смогут ли казанцы сломать сложившуюся систему.
Честно говоря, после матча «больших татар» в Магнитогорске в это не слишком верится. В октябре «Ак Барс» должен был проснуться, ведь соперники у него теперь идут все с приставкой «супер». Но если казанцы и проснулись, то лишь во втором периоде и то лишь до того момента, пока судьи не отменили их шайбу, заброшенную при счёте 0:2. После этого казанцы сникли, быстренько пропустили третью, после чего всем всё стало ясно.
Да, у казанцев, несмотря на три поражения подряд, до сих пор сохраняется двукратное преимущество над «Автомобилистом» по количеству побед в междусобойчиках. Но при этом екатеринбуржцы играют дома и имели на сутки больше отдыха. Правда, и «Ак Барс» до матча в Магнитогорске отдыхал четверо суток, но это ему не помогло.
У меня складывается домашняя победа «Автомобилиста». Не знаю, как её хозяева одержат, в основное время или не совсем, но «коль пошла такая пьянка – режь последний огурец». И если система сложилась, то сломать её бывает очень и очень трудно», — сказал Лебедев.
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