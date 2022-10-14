Прогноз на матч «Куньлунь» — «Северсталь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» – «Северсталь», который состоится 14 октября.

Ставка: ИТБ 3.5 гола «Северстали» за 2.53.

Так совпало, что абсолютно лучший период в сезоне для «Куньлуня» пришёлся на своеобразный кризис в стане «Северстали», что позволяет увидеть в их очном противостоянии немало интриг. Китайский клуб сейчас очень хорош для команды, которая выдавала серии по четыре и по пять поражений.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Сейчас у хозяев сразу два серьёзных достижения – впервые в сезоне они выиграли три матча кряду, а также два последних с общим счётом 9:0. Виктория над «Барысом» со счётом 5:0 три дня назад стала крупнейшей для «красных звёзд» за очень долгое время.



«Куньлунь» в целом не изменяет своему стилю и по-прежнему в первую очередь старается мешать играть сопернику, нежели качественно играет сам. Однако с недавних пор хозяева действительно прибавили в атаке, стабильно забивая хотя бы по три шайбы за встречу.

«Северсталь» после удачного старта сезона начала стремительное падение на дно – у гостей уже месяц не было даже двух побед подряд, а на отрезке 11 последних матчей у них восемь поражений в пассиве.



Подопечные Андрея Разина никак не могут наладить игру в обороне, за последние пять игр только раз сумев пропустить меньше трёх шайб в свои ворота. Тем не менее потенциал у этой команды по-прежнему неплохой, и сейчас она чередует победы с поражениями. «Северсталь» отлично играет с «Куньлунем», поэтому ждём от неё активности в атаке.

В четырёх из пяти предыдущих очных игр клуб из Череповца забивал минимум три гола. Стоит рассмотреть тотал гостей больше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.53.

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