Прогноз на матч «Куньлунь» — «Северсталь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» – «Северсталь», который состоится 14 октября.
Ставка: ИТБ 3.5 гола «Северстали» за 2.53.
Так совпало, что абсолютно лучший период в сезоне для «Куньлуня» пришёлся на своеобразный кризис в стане «Северстали», что позволяет увидеть в их очном противостоянии немало интриг. Китайский клуб сейчас очень хорош для команды, которая выдавала серии по четыре и по пять поражений.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Сейчас у хозяев сразу два серьёзных достижения – впервые в сезоне они выиграли три матча кряду, а также два последних с общим счётом 9:0. Виктория над «Барысом» со счётом 5:0 три дня назад стала крупнейшей для «красных звёзд» за очень долгое время.
«Куньлунь» в целом не изменяет своему стилю и по-прежнему в первую очередь старается мешать играть сопернику, нежели качественно играет сам. Однако с недавних пор хозяева действительно прибавили в атаке, стабильно забивая хотя бы по три шайбы за встречу.
«Северсталь» после удачного старта сезона начала стремительное падение на дно – у гостей уже месяц не было даже двух побед подряд, а на отрезке 11 последних матчей у них восемь поражений в пассиве.
Подопечные Андрея Разина никак не могут наладить игру в обороне, за последние пять игр только раз сумев пропустить меньше трёх шайб в свои ворота. Тем не менее потенциал у этой команды по-прежнему неплохой, и сейчас она чередует победы с поражениями. «Северсталь» отлично играет с «Куньлунем», поэтому ждём от неё активности в атаке.
В четырёх из пяти предыдущих очных игр клуб из Череповца забивал минимум три гола. Стоит рассмотреть тотал гостей больше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.53.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 4.85.
Гретцки хочет ездить с «Вашингтоном», чтобы увидеть рекорд Овечкина.
«Оплата закончилась». Жуткий скандал с врачами на хоккее в Новосибирске.
Тренер «Вашингтона»: пусть НХЛ засчитает гол Овечкина «Амкалу»!
- 14 октября 2022
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 13 октября 2022
-
23:00
-
22:15
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30