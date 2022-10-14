Прогноз «Чемпионата» на матч «Ростов» — «Урал»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата России по футболу «Ростов» — «Урал», который состоится 14 октября.

Ставка: победа «Ростова» за 1.84.

«Ростов» объективно сильнее «Урала», но команда Виктора Гончаренко сейчас на подъёме и может дать бой фавориту. «Урал» выиграл три матча подряд и стремительно покинул зону вылета, да ещё и в Кубке России сделал основательную заявку на выход из группы.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Единственное, что смущает – это уровень соперников, гости побеждали только аутсайдеров и с командами уровня «Ростова» не играли уже давно. Плюс обилие потерь, «Урал» явно не обладает таким мощным составом, чтобы просто не заметить такую толпу травмированных.



Мощный камбэк с «Краснодаром» быстро вывел ростовчан из пике. В родных стенах «Ростов» сейчас очень опасен и может дать бой любому сопернику. Дисквалификация Дмитрия Полоза больно ударит по атакующей мощи хозяев, но в любом случае есть ещё и Комличенко, который в текущем сезоне забивает не меньше. Для победы над «Уралом» хватит и его усилий, плюс другие лидеры «Ростова», которые сейчас в хорошей форме.



Если не рисковать, то тут достаточно просто брать победу «Ростова». Но если замахнуться на большее, то можно попробовать победу «Ростова» плюс «обе забьют – да» за 3.85.

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