«Будё-Глимт» — «Арсенал»: результат матча Лиги Европы, как сыграл Никита Хайкин

В матче 4-го тура Лиги Европы «Будё-Глимт» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась победой лондонской команды со счётом 1:0.
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Счёт на 24-й минуте открыл полузащитник «канониров» Букайо Сака.
Отметим, что в воротах «Будё-Глимт» весь матч провёл российский легионер норвежской команды Никита Хайкин.
«Арсенал», одержав третью победу подряд, закрепился на первом месте в группе A с девятью очками. Норвежцы после четырёх матчей имеют в активе четыре балла.
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