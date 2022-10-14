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«Будё-Глимт» — «Арсенал»: результат матча Лиги Европы, как сыграл Никита Хайкин

«Будё-Глимт» — «Арсенал»: результат матча Лиги Европы, как сыграл Никита Хайкин
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В матче 4-го тура Лиги Европы «Будё-Глимт» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась победой лондонской команды со счётом 1:0.

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Отметим, что в воротах «Будё-Глимт» весь матч провёл российский легионер норвежской команды Никита Хайкин.

«Арсенал», одержав третью победу подряд, закрепился на первом месте в группе A с девятью очками. Норвежцы после четырёх матчей имеют в активе четыре балла.

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