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«Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 14 октября

«Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 14 октября
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Северсталь».

Ставка: «Куньлунь» не проиграет за 2.08.

«Если опираться на одну только статистику, то у «Куньлуня» шансов на победу над «Северсталью» даже меньше, чем никаких. С момента появления в КХЛ китайского клуба соперники сыграли в рамках регулярных чемпионатов чёртову дюжину матчей (то есть 13) и «Куньлунь» победил дважды. И проиграл пять последних домашних междусобойчиков.

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Но сейчас как раз такой случай, когда статистика не работает. В принципе, у китайцев она практически одинаковая со всеми командами лиги, но как «Куньлунь» играет сейчас и кого он выносит под фанфары! А выносит он соперников, вполне сопоставимых с «Северсталью». И череповчанам они совсем недавно, уже в октябре, проиграли, а значит, чувство законной мести будет иметь место.

Наконец, последний пункт. У «Куньлуня» было на сутки больше при подготовке к матчу. Тогда как «Северсталь» в эти самые сутки оставила немало сил в игре с московским «Динамо». Играть пришлось ещё и овертайм, и всё равно больше одного очка череповчане набрать не смогли. И это теперь может им икнуться.

Вывод: сделаю весьма скромный прогноз. Предположу весьма «низовой» матч с тоталом, не превышающем 5.5, в котором «Куньлунь» наберёт минимум одно очко. То есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.

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