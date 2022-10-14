«Ростов» — «Урал»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.50 на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Урал».



Ставка: победа «Ростова» со счётом 2:0 за 7.50.



«В прошлом туре «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром». Однако Карпин не был доволен качеством игры. И мне это нравится.

Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Жду, что ростовчане внесут определённые коррективы и сделают выводы. Времени у них было много, ведь матчей Кубка России на буднях не было. Недельный цикл даёт возможность исправить ошибки.

«Урал» постарается сыграть активно, но хозяева не позволят екатеринбуржцам забить. Жду победы хозяев всухую. Мой прогноз — 2:0 в пользу команды Карпина», — сказал Бубнов.



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Экспресс с коэффициентом 11.0.



Прогноз на матч «Ростов» — «Урал» с коэффициентом 3.78.



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