«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс».
Ставка: ТМ 5 за 1.73.
«Соперники уже успели сыграть между собой три встречи, и во всех трёх победил «Автомобилист». Думаю, уральцы добьются успеха и на этот раз. «Ак Барс» выглядит просто ужасно. Четыре поражения подряд, а в Екатеринбурге будет пятое. Звёзды казанцев на льду выглядят людьми, которые играют сами за себя, а не за команду. И мы не видим работы Знарка, которая могла бы вывести самую именитую команду Востока из этого кризиса.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Не стоит переоценивать атаку «Автомобилиста». Хозяева добьются победы в малорезультативном матче – не больше четырёх голов на двоих. Всё-таки «Ак Барс» за счет эмоциональной накрутки сможет неплохо сыграть в защите и засушить нападение соперника. Ставлю на тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 4.85.
Прогноз на матч «Куньлунь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.53.
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