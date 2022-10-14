Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Екатеринбурге

«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Екатеринбурге
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5 за 1.73.

«Соперники уже успели сыграть между собой три встречи, и во всех трёх победил «Автомобилист». Думаю, уральцы добьются успеха и на этот раз. «Ак Барс» выглядит просто ужасно. Четыре поражения подряд, а в Екатеринбурге будет пятое. Звёзды казанцев на льду выглядят людьми, которые играют сами за себя, а не за команду. И мы не видим работы Знарка, которая могла бы вывести самую именитую команду Востока из этого кризиса.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Не стоит переоценивать атаку «Автомобилиста». Хозяева добьются победы в малорезультативном матче – не больше четырёх голов на двоих. Всё-таки «Ак Барс» за счет эмоциональной накрутки сможет неплохо сыграть в защите и засушить нападение соперника. Ставлю на тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 4.85.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.53.

«Оплата закончилась». Вопиющий скандал с врачами на хоккее в Новосибирске.

Петржела: Гашек — самый главный дурак из-за отношения к России.

«Автомобилист» — «Ак Барс». Заварухин доведёт Знарка до точки кипения «Автомобилист» — «Ак Барс». Заварухин доведёт Знарка до точки кипения
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022