«Детройт» — «Монреаль»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс».
Ставка: победа «Детройта» за 2.05.
«Вот и до «Детройта», явно переживающего не лучшие дни, причём не только в хоккее, дошёл новый сезон НХЛ, который и открывается матчем с «Монреалем». Соперник детройтцев по матчу открытия сам уже давно ничем не блещет, но при этом даже в своём нынешнем состоянии умудряется выглядеть основательнее «Крыльев».
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Это подтверждает и статистика личных встреч. За последние пятнадцать лет перевес «Монреаля» по количеству побед в междусобойчиках стал почти двукратным. Конкретно в детройтских матчах преимущество «забсов» не столь разительно, но тоже имеет место быть. Скажем, в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в Детройте в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, «Монреаль» побеждал шесть раз, а «Детройт» — только четыре. Соотношение шайб — 32:24 опять-таки в пользу «Монреаля», при этом трижды за эти десять матчей игра не ограничивалась основным временем.
Но есть в этой статистике определённый нюанс, который заключается в том, что три последних домашних матча «Крылья» у «Хабсов» выиграли. В последние года три-четыре эта серия совсем «одомашнилась», то есть практически всё время побеждают хозяева, а у гостей ничего не получается.
Учитывая всё вышеизложенное, математический прогноз (а значит, и мой) будет таковым: домашняя победа «Детройта» в основное время, несмотря на то, что «Монреаль» в этом матче считается фаворитом. Берите этот прогноз за основу, накладывайте на него предсезонные результаты и первый матч «Монреаля», не забудьте, что «Детройт» открывает сезон, добавляйте всю имеющуюся у вас информацию из команд и «из поддувала», — сказал Лебедев.
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