«Ростов» — «Урал»: прогноз Артура Петросьяна на игру РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Ростов» — «Урал».



Ставка: обе забьют за 1.85.



«Урал» явно прибавляет под руководством Виктора Гончаренко. Уже три победы подряд одержала команда, и это без своей главной звезды, Бикфалви, который вот-вот должен вернуться. Румына отлично заменяет Каштанов, забивающий в каждой игре. Ну а в целом уральцы отличаются уже в восьми играх подряд и регулярно создают остроту у чужих ворот.



Экспресс с коэффициентом 9.00.



«Ростов» переиграл «Краснодар», уступая по ходу матча в два мяча. Команда Валерия Карпина в этом сезоне хороша, и её нынешнее второе место вполне заслуженно. Она забивала в 14 из 15 матчей этого сезона, хорошо организована и гибка тактически. Но есть и проблемы – возможно, из-за слишком большой уверенности в собственных силах чаще, чем раньше, случаются недочёты после потерь мяча. Команда пропускает в шести играх кряду.



«Ростов» не побеждал «Урал» в последних трёх матчах, в том числе из-за недостаточно серьёзного настроя. Вполне возможно, и на этот раз случится нечто подобное, и против разыгравшегося соперника может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд», — сказал Петросьян.



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