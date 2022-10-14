«Ростов» — «Урал»: прогноз Артура Петросьяна на игру РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Ростов» — «Урал».
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Урал» явно прибавляет под руководством Виктора Гончаренко. Уже три победы подряд одержала команда, и это без своей главной звезды, Бикфалви, который вот-вот должен вернуться. Румына отлично заменяет Каштанов, забивающий в каждой игре. Ну а в целом уральцы отличаются уже в восьми играх подряд и регулярно создают остроту у чужих ворот.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
«Ростов» переиграл «Краснодар», уступая по ходу матча в два мяча. Команда Валерия Карпина в этом сезоне хороша, и её нынешнее второе место вполне заслуженно. Она забивала в 14 из 15 матчей этого сезона, хорошо организована и гибка тактически. Но есть и проблемы – возможно, из-за слишком большой уверенности в собственных силах чаще, чем раньше, случаются недочёты после потерь мяча. Команда пропускает в шести играх кряду.
«Ростов» не побеждал «Урал» в последних трёх матчах, в том числе из-за недостаточно серьёзного настроя. Вполне возможно, и на этот раз случится нечто подобное, и против разыгравшегося соперника может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд», — сказал Петросьян.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
«Реал» — «Барселона»: почему этот матч запомнится надолго.
Баженов рассказал о своей новой должности в «Спартаке».
Прогноз на матч «Ростов» — «Урал» с коэффициентом 3.78.
Уткин: мне кажется, что с приходом Талалаева «Торпедо» не вылетит из РПЛ.
Бывший игрок «Спартака» возглавил клуб Серии А.
- 14 октября 2022
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 13 октября 2022
-
23:00
-
22:15
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00