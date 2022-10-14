«Куньлунь» – «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Северсталь».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.70.
«В матче десятидневной давности команда Разина в гостях победила «Куньлунь». Думаю, сегодня она тоже добьется успеха. Не стоит переоценивать громкие победы мытищинских китайцев. Да, они отбирают очки у соперников с громкими именами. Но только у тех, кто по осени находится в глубоком турнирном кризисе. И «Авангард», и ЦСКА, и «Трактор» по игре выглядят максимум середняками. В победах над такими командами большого подвига нет.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
А вот «Северсталь», в отличие от всех вышеперечисленных, на льду действует грамотно, дисциплинированно и обученно. Вологодские металлурги могут испытывать проблемы в матчах с соперниками, которые умеют и любят играть от защиты. Но оборона «Куньлуня» слабее, чем оборона «Динамо» или «Спартака».
Поэтому подопечным Разина против подмосковной команды будет легче, чем против московских клубов. Уверенная победа гостей в результативном стиле – зрители точно увидят больше пяти шайб. Выбираю ставку тотал больше 4.5», — сказал Плющев.
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