Эксперты назвали шансы Талалаева спасти «Торпедо» от вылета из РПЛ

«Торпедо» вновь решилось на смену тренера. Новым наставником автозаводцев стал Андрей Талалаев, который начинал сезон в «Ахмате». Прямо сейчас торпедовцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в 12 матчах. От зоны стыковых матчей их отделяет три очка.
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Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Талалаеву спасти «Торпедо» от прямого вылета в Первую лигу. По мнению аналитиков, новый тренер клубу не поможет.
Поставить на то, что по итогам сезона «Торпедо» окажется в зоне прямого вылета, можно за 1.30, это примерно 72% вероятности. Сделать ставку на то, что специалисту удастся вывести «Торпедо» на место выше 15-го, можно за 3.20 (28%).
В 13-м туре РПЛ 15 октября «Торпедо» сыграет с «Локомотивом».
Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
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Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» с коэффициентом 4.80.
Уткин: мне кажется, что с приходом Талалаева «Торпедо» не вылетит из РПЛ.
Прогноз на матч «Ростов» — «Урал» с коэффициентом 3.78.
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