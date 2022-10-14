Эксперты назвали шансы Талалаева спасти «Торпедо» от вылета из РПЛ

«Торпедо» вновь решилось на смену тренера. Новым наставником автозаводцев стал Андрей Талалаев, который начинал сезон в «Ахмате». Прямо сейчас торпедовцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в 12 матчах. От зоны стыковых матчей их отделяет три очка.



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Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Талалаеву спасти «Торпедо» от прямого вылета в Первую лигу. По мнению аналитиков, новый тренер клубу не поможет.

Поставить на то, что по итогам сезона «Торпедо» окажется в зоне прямого вылета, можно за 1.30, это примерно 72% вероятности. Сделать ставку на то, что специалисту удастся вывести «Торпедо» на место выше 15-го, можно за 3.20 (28%).



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