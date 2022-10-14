«Ростов» — «Урал»: по какому каналу покажут матч РПЛ, смотреть прямую трансляцию

14 октября состоится матч РПЛ «Ростов» — «Урал». Начало запланировано на 19:30 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



10 лучших прогнозов на РПЛ.



Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.84. Успех уральцев оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 3.60.



Букмекеры сомневаются, что матч «Ростов» — «Урал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.90.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.



Отметим, что «Урал» подходит к этой игре с серией из трёх побед подряд.



Топ-10 экспрессов на сегодня.

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