«Торпедо» — «Локомотив»: когда матч РПЛ, во сколько начало, где смотреть, ставки

15 октября состоится матч РПЛ «Торпедо» — «Локомотив». Начало запланировано на 14:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на РПЛ.
Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.93. Успех торпедовцев оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.90.
Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Локомотив» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.
Обе команды перед этой встречей сменили тренеров. У «Торпедо» теперь руководит Андрей Талалаев, а в «Локомотиве» исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Фёдоров.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» с коэффициентом 4.80.
Уткин: мне кажется, что с приходом Талалаева «Торпедо» не вылетит из РПЛ.
Нигматуллин: «Локомотив» принимает решения, взвешенные на Черкизовском рынке.
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