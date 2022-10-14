«Атлетик» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Атлетико».
Ставка: ничья за 3.20.
«Встречаются соседи по турнирной таблице – обе команды добыли по пять побед и баскам столичные уступают всего один балл. Неплохо сыграла атака и оборона, при этом пропускали «львы» чрезвычайно мало, впрочем, это является традиционным показателем для «Атлетика».
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В последнем поединке Бильбао на выезде сыграл вничью с непростой «Севильей», при этом Мадрид на своем поле не без труда разобрался с «Жироной». Я считаю, что на сегодня обе команды имеют примерно равные шансы на успех, при этом могу отдать предпочтение такому варианту развития событий, как ничья. Скорее всего, именно этот итог вполне устроил бы всех», — сказал Мостовой.
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