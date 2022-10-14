«Брентфорд» — «Брайтон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Брайтон».
Ставка: обе забьют за 1.78.
«То, что «Брайтон» забьёт такой обороне, как сейчас собралась у «Брентфорда» — это факт. Но можно сказать и обратное: «пчёлы» практически стопроцентно поразят ворота «чаек». Поэтому тут даже к гадалке ходить не надо, а можно сразу ставить на то, что обе команды отличатся в этом матче.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Возможно, больше шансов победить у «Брайтона», но на исход я ставить не буду», — сказал Елагин.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
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