«Автомобилист» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Екатеринбурге в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
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На 17-й минуте Михаил Глухов вывел казанскую команду вперёд. На 31-й минуте Денис Баранцев сумел сравнять счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ефим Гуркин и Данил Романцев. Победу своей команде в серии буллитов принёс гол Анатолия Голышева.
Это поражение стало для «Ак Барса» пятым подряд. Команда Олега Знарка проиграла все четыре матча «Автомобилисту» в этом сезоне.
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