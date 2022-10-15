Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Автомобилист» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт
Комментарии

В Екатеринбурге в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

10 лучших прогнозов на сегодня.

На 17-й минуте Михаил Глухов вывел казанскую команду вперёд. На 31-й минуте Денис Баранцев сумел сравнять счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ефим Гуркин и Данил Романцев. Победу своей команде в серии буллитов принёс гол Анатолия Голышева.

Это поражение стало для «Ак Барса» пятым подряд. Команда Олега Знарка проиграла все четыре матча «Автомобилисту» в этом сезоне.

Рабочие экспрессы на сегодня.

Знарок иронично прокомментировал неудачную серию «Ак Барса».

Григорий Дронов вернётся в магнитогорский «Металлург».

Кросби обогнал Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Самсонов прокомментировал дебют за «Торонто».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022