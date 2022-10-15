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«Куньлунь» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли

«Куньлунь» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли
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В матчe Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

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На восьмой минуте Девин Броссо с передачи Бретта Поллока вывел китайскую команду вперёд. На 11-й минуте Руслан Абросимов после паса Даниила Вовченко сравнял счёт. Ещё через три минуты Егор Морозов реализовал большинство — 2:1. На 29-й минуте Девин Броссо оформил дубль и сравнял счёт. Через две минуты Кирилл Пилипенко в третий раз поразил ворота «Куньлуня». На 35-й минуте Николай Тимашов забросил четвёртую шайбу. В конце встречи команды обменялись голами в исполнении Брэндона Ипа и Дмитрия Моисеева.

Отметим, что этот матч из-за дисквалификации пропускал главный тренер череповчан Андрей Разин.

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