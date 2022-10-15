«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 9.90

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Локомотив».

Ставка: ничья со счётом 0:0 за 9.90.

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«Торпедо» не проигрывает в последних турах, а «Локо» стремительно опускается на дно. Сейчас команда уже в зоне переходных игр!

В целом у обоих клубов ситуация тяжёлая, сменились тренеры. Разумеется, «Локо» класснее, но психологического преимущества у железнодорожников точно не будет.

Поэтому считаю, что ничья без забитых голов является наиболее вероятным результатом. Ставлю на точный счёт 0:0».

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