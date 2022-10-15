«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 9.90

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Локомотив».
Ставка: ничья со счётом 0:0 за 9.90.
Ещё больше прогнозов на сегодня.
«Торпедо» не проигрывает в последних турах, а «Локо» стремительно опускается на дно. Сейчас команда уже в зоне переходных игр!
В целом у обоих клубов ситуация тяжёлая, сменились тренеры. Разумеется, «Локо» класснее, но психологического преимущества у железнодорожников точно не будет.
Поэтому считаю, что ничья без забитых голов является наиболее вероятным результатом. Ставлю на точный счёт 0:0».
Прогноз на матч «Касымпаша» — «Адана Демирспор» с коэффициентом 3.02.
Карпин: трактовка правил судьями сводит с ума всех.
Черчесов выразил уверенность, что скоро Дзюба будет приносить пользу.
Прогноз на «эль классико» «Реал» Мадрид — «Барселона».
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