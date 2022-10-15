«Химки» — «Факел»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 6.50

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Факел».

Ставка: ничья со счётом 1:1 за 6.50.

Прогнозы на все матчи РПЛ.

«У «Химок» дела очень плохи, по сути, клуб сам себя закапывает. Похоже, там всё напряжённо в коллективе — непростая ситуация, ведь некоторых футболистов, включая капитана Тихого, отстранили.

При этом команда Спартака Гогниева всё равно будет играть в атаку и, думаю, возьмёт очко во встрече с воронежцами.

Тренер химчан предпочитает атакующий футбол, а также воронежцы склонны играть на результат и не отсиживаются в обороне. Ставлю на ничью, но с обменом голами – 1:1».

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