«Химки» — «Факел»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 6.50

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Факел».
Ставка: ничья со счётом 1:1 за 6.50.
«У «Химок» дела очень плохи, по сути, клуб сам себя закапывает. Похоже, там всё напряжённо в коллективе — непростая ситуация, ведь некоторых футболистов, включая капитана Тихого, отстранили.
При этом команда Спартака Гогниева всё равно будет играть в атаку и, думаю, возьмёт очко во встрече с воронежцами.
Тренер химчан предпочитает атакующий футбол, а также воронежцы склонны играть на результат и не отсиживаются в обороне. Ставлю на ничью, но с обменом голами – 1:1».
Черчесов выразил уверенность, что скоро Дзюба будет приносить пользу.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак».
Бензема может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» с коэффициентом 4.80.
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