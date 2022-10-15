Прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Хатайспор» с коэффициентом 3.60

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Хатайспор», который состоится 15 октября.

Ставка: победа «Хатайспора» за 3.60.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Амбициозный частный проект — «Фатих Карагюмрюк» в текущем сезоне не похож на команду, которая соответствует имени своего главного тренера. Андреа Пирло явно не справляется. В последних пяти матчах чемпионата его клуб добыл всего три ничейных результата, а последние два матча для него закончились поражениями.

О встрече прошлого тура в Стамбуле нужно сказать отдельно. «Фатих Карагюмрюк» заставил «Фенербахче» понервничать, чтобы вырвать победу со счётом 5:4. Команда Андреа Пирло вела в счёте 2:1, потом упустила преимущество, дважды отыгрывалась, а победный гол «Фенербахче» забил на 95-й минуте. Российский полузащитник Магомед Оздоев провёл на поле 51 минуту и был заменён при счёте 2:2.

После такого эмоционального всплеска, опустошения и потраченных сил сложно будет собраться на игру с соседом по турнирной таблице. К тому же «Хатайспор» выиграл в двух матчах подряд.

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