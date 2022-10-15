«Химки» — «Факел»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Факел».
Ставка: «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.
«Матч, который очень важен для расстановки сил в нижней части турнирной таблицы. «Химки» не могут выиграть с той поры, как команду покинул Сергей Юран.
У «Факела» после смены тренера ситуация обнадеживающая. По крайней мере, в четырёх матчах подряд он не проигрывал, набрал шесть очков, не уступил «Зениту» на своём поле. Моральная обстановка у воронежцев, как мне кажется, гораздо лучше.
«Химкам» уже деваться некуда, надо играть на победу в домашней встрече против прямого конкурента. Нужно рисковать. Гогниев, думаю, на это способен. Уже в прошлом туре мы видели все эти «карусельки» при стандартах. Но «Факел», думаю, должен быть готов к мощному стартовому натиску соперника.
Он в первых турах показывал, как может выбегать в контратаки. Есть нападающие, которые прекрасно цепляются за мячи, а там уже набегают ребята из глубины.
Для меня игра «Факела» более понятная. В матче с «Зенитом» он показал, как нужно защищаться числом. Контратакует команда неплохо, есть наработки. Думаю, у «Факела» есть неплохие шансы, чтобы не проиграть в Химках.
Мой прогноз – «Факел» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча».
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