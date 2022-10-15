«Химки» — «Факел»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

15 октября состоится матч 13-го тура чемпионата России «Химки» – «Факел». Начало запланировано на 14:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 2.80. Успех воронежцев оценивается аналитиками в 2.65. На ничью предлагают поставить за 3.30.
Букмекеры не могут определиться с результативностью матча: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.94.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.
Экспресс с коэффициентом 14.0.
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