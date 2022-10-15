«Динамо» Москва — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Оренбург».
Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча за 1.80.
«Есть должок перед динамовцами за поражение в Кубке России. 2:0 вели, потом 2:2, и в серии пенальти москвичи проиграли, но в чемпионате другая история.
10 лучших прогнозов на главные события дня.
Динамовцы всё ниже и ниже опускаются в турнирной таблице. Уже девятая строчка, четыре матча подряд без побед. Фрагментарно «Динамо» неплохо смотрелось в игре с ЦСКА, даже могло выиграть в концовке — после выхода Грулёва и Тюкавина. У того и другого были хорошие шансы отличиться.
Сейчас «Динамо» играет дома, и к «Оренбургу», конечно, надо со всей серьёзностью относиться, он уже три победы подряд одержал, ситуацию выправил. И «Оренбург» хорош не только дома у себя на искусственном поле, но и в гостях. Очень подвижные и интересные латиноамериканцы.
Здорово играет Аюпов в этом сезоне, Сычевой много забивает, но в обороне есть проблемы: она очень неподвижная, медленная. Да и вратари не всегда выручают — подводят «Оренбург». Динамовцы могут этим воспользоваться.
Думаю, минимум два мяча «Динамо» в ворота «Оренбурга» забьёт. Как сыграют — не знаю, но в результативность динамовцев в этой встрече верю. Мой прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча за 1.80».
Экспресс с коэффициентом 14.0.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.60.
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Прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург» с коэффициентом 3.80.
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