«Динамо» Москва — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Оренбург».

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча за 1.80.

«Есть должок перед динамовцами за поражение в Кубке России. 2:0 вели, потом 2:2, и в серии пенальти москвичи проиграли, но в чемпионате другая история.

10 лучших прогнозов на главные события дня.

Динамовцы всё ниже и ниже опускаются в турнирной таблице. Уже девятая строчка, четыре матча подряд без побед. Фрагментарно «Динамо» неплохо смотрелось в игре с ЦСКА, даже могло выиграть в концовке — после выхода Грулёва и Тюкавина. У того и другого были хорошие шансы отличиться.

Сейчас «Динамо» играет дома, и к «Оренбургу», конечно, надо со всей серьёзностью относиться, он уже три победы подряд одержал, ситуацию выправил. И «Оренбург» хорош не только дома у себя на искусственном поле, но и в гостях. Очень подвижные и интересные латиноамериканцы.

Здорово играет Аюпов в этом сезоне, Сычевой много забивает, но в обороне есть проблемы: она очень неподвижная, медленная. Да и вратари не всегда выручают — подводят «Оренбург». Динамовцы могут этим воспользоваться.

Думаю, минимум два мяча «Динамо» в ворота «Оренбурга» забьёт. Как сыграют — не знаю, но в результативность динамовцев в этой встрече верю. Мой прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча за 1.80».

Экспресс с коэффициентом 14.0.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.60.

Радич: Николич не хочет работать в России из-за отсутствия еврокубков.

Прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург» с коэффициентом 3.80.

Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.