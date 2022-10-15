«Краснодар» — «Ахмат»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

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«Одна из самых ярких встреч в туре может получиться. «Краснодар» дома всегда стремится играть первым номером, атакует. И сейчас желание победить будет ещё более сильным, чем обычно. В двух предыдущих матчах набрали только одно очко. Сыграли 0:0 в Самаре, и там ещё повезло — не засчитали чистый гол «Крыльев», а неделю назад уступили в Ростове, ведя по ходу встречи 2:0. Настрой будет очень серьёзным.

«Ахмат» после назначения Ташуева забивает в каждой игре, действует напористо, смело. Не могу сказать, что сильно поменялся стиль после ухода Талалаева, но как будто грозненцы стали ещё больше рисковать.

Сейчас должен вернуться после дисквалификации Садулаев, набравший прекрасную форму. И без него есть впереди креативные ребята — Олейников, Бериша, Трошечкин. Конате умело цепляется за мячи.

У «Краснодара» не будет дисквалифицированного Кайо. Он много «привозит», но без него вряд ли будет лучше. Адекватной замены нет. У «Ахмата» не будет двух основных защитников. Так что поставлю на голы — обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 14.0.

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