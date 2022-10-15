«Динамо» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Лучшие прогнозы на главные события дня.

«Динамо» уже очень давно не побеждало, откатилось во вторую половину таблицы. На финише первого круга не самые сложные матчи у бело-голубых, по крайней мере, так кажется, но по-прежнему цельной игры у «Динамо» не видно. Отрезками что-то начинает получаться, когда выходит молодёжь — Тюкавин, Гладышев.

Иностранцы пока никак себя не проявляют. Норманн ещё и выбыл на долгий срок. Но здесь всё-таки домашняя игра, нужно собраться, тем более наверняка хочется отомстить «Оренбургу» за кубковую игру, где умудрились упустить преимущество в два мяча, играя в большинстве.

«Оренбург» не так уж прост. В последнее время игра пошла. Сычевой чуть ли не в каждом матче забивает, это одно из открытий чемпионата, иностранцы очень качественные приехали. И команда настроена атаковать даже в гостях.

Уверен, что здесь закрытой игры не будет. Команды будут отвечать ударом на удар, поэтому ставить на результат опасно, «Динамо» может запросто и не выиграть. Просто поставлю на тотал больше 2.5 мяча. Важно, что Смолов забил в дерби, должен был почувствовать себя увереннее».

Экспресс с коэффициентом 14.0.

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