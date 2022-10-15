«Краснодар» — «Ахмат»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямой эфир

15 октября пройдёт матч «Краснодар» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.
Экспресс с коэффициентом 14.0.
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